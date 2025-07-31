В Башкирии в детском лагере стартовала смена «Орлята России»

Старт третьей смене. Более 150 ребят приехали на отдых в детский оздоровительный лагерь «Маяк» Кигинского района. Тематика смены – «Орлята России». Она направлена на формирование патриотизма и социально-активной личности обучающихся.

Ребята едва успели познакомиться друг с другом и с вожатыми, а им уже доверили представлять визитку отряда и демонстрировать командную работу на церемонии открытия.

В детском оздоровительном лагере «Маяк» отдыхает порядка 110 ребят из разных уголков Башкортостана. В этот раз приехали дети из Уфы, Нефтекамска, Кигинского, Дуванского, Белокатайского, Салаватского районов. Многим не впервой проводить здесь лето. Арсений Калугин из Дуванского района, так же как и Амелия, в лагере отдыхает пятый раз. Юноша мечтает, что через несколько лет приедет в «Маяк» уже в качестве вожатого.

Лагерь «Маяк» был основан в 1978 году. В лагере работает дружный и опытный коллектив вожатых, они обеспечивают безопасность и комфорт каждому ребенку. В этот раз тематика смены – «Орлята России».

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» государственной программы России «Развитие образования» в этом году запустили новый корпус. Он рассчитан на 49 мест, где будут располагаться дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников специальной военной операции.