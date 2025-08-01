В Уфе разоблачили организацию, которая обещала «законную» отсрочку от армии

Организация в Уфе предлагает уклониться от армии за большие деньги. Родители молодого человека обратились в службу новостей телеканала БСТ за помощью: их сына обманула компания, которая якобы помогает законно получить военный билет. Только вот это обернулось им немаленьким кредитом.

Захотел избежать службы в армии, а получил только кредит. Даниилу Константинову из Уфы в июне текущего года пришла повестка из военкомата. В этот же день ему поступил звонок от компании «ПризываНет» с предложением пройти бесплатную консультацию, якобы у него есть законное основание для отсрочки от службы в армии.

В офисе компании молодому человеку помогли оформить кредит в одном из банков, и он тут же подписал договор на сумму более 128 тыс. рублей. После Инна и Владимир Константиновы проводили сына на службу и решили сами пойти в компанию, выяснить детали и расторгнуть договор.

Все разговоры велись только с одним менеджером Алексеем — он же и директор филиала компании «ПризываНет» в Уфе. Съёмочная группа БСТ решила наведаться в организацию, но мужчины там не оказалось. Лично пообщаться смогли только с его коллегами, которые пообещали решить проблему.

Алексей же в свою очередь на связь вышел только после десятков пропущенных, но диалог с ним был недолгий. Подобные конторы сегодня работают по всей стране. Сотрудники организации сообщают, что помогать защищать права призывников будет опытная команда юристов, причем на совершенно законных основаниях.

Да еще и с гарантией, что в случае неудачи деньги вернут. В военном комиссариате региона сегодня не отрицают, что деятельность таких организаций мешает их работе, и заявляют, что людей они вводят в заблуждение.