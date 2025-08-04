В Благовещенске открылся современный ФОК «Zаряд»

В Благовещенске сегодня открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд». Участие в торжественной церемонии принял Глава Башкортостана Радий Хабиров. Новый объект включает несколько залов, бассейн, тренажерный зал и способен принимать соревнования республиканского уровня. В ФОКе будут заниматься несколькими видами спорта сотни и даже тысячи горожан. В ходе рабочей поездки руководитель республики также ознакомился с ходом благоустройства улицы, проектом строительства стадиона. А в ходе визита в многопрофильный колледж обсуждались вопросы капитального ремонта и развития учебного заведения.

Занятие спортом для жительницы Благовещенска Альбины Шишмарёвой — основа жизни. Когда она узнала, что в городе появился тренажерный зал в новом ФОКе, решила обязательно прийти с подругами.

Сегодня в Благовещенске особый день. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд». ФОК в Благовещенске был построен при поддержке компании «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном. Стоимость всех работ и оснащения — 643 млн рублей. В торжественной церемонии открытия участие принял глава республики Радий Хабиров.

Очень здорово, что дети в Благовещенске занимаются спортом. Наша цель – чтобы они становились крепкими, сильными людьми, росли настоящими людьми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Благовещенске открылся современный ФОК «Zаряд»

Также в режиме видеомоста Радий Хабиров дал старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга» в Стерлитамаке. Первую партию бетона строители начали заливать в основание фундамента будущего объекта. Что касается Благовещенского ФОКа, то в главном зале будут проходить тренировки и соревнования по игровым видам спорта. Здесь же юные атлеты смогут осваивать азы скалолазания. Также есть зал для занятия борьбой. Грепплинг и панкратион пользуется популярностью у ребят. Особое внимание людям серебряного возраста.

К слову, о бассейне. Четыре дорожки по 25 метров дают возможность осваивать разные стили плавания и проводить здесь состязания. В день открытия мастер-класс для учеников спортшколы провел Олимпийский чемпион Вениамин Таянович. Он высоко оценил спортивный объект.

Рядом с ФОКом идет благоустройство улицы Советской. Благовещенск стал победителем «Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях» с проектом «Воскресенские ряды». Озеленение, обустройство мест отдыха и смотровой площадки, установка арт-объектов. Почти 140 млн рублей вкладывается из бюджетов разного уровня. В начале ноября улица обретет новый вид, подчеркивая исторический центр города.

В скором времени приступят к работе на стадионе «Машиностроитель». Проект обновления представили главе республики. Строительство будет идти за счет муниципального бюджета при поддержке компании «Полиэф». Появится футбольное поле с искусственным газоном, трибуны, раздевалки. Стадион будет работать и зимой, превращаясь в каток. Также Радий Хабиров посетил многопрофильный колледж.

Темой обсуждения стал капитальный ремонт здания и общежития. В прошлом году «Полиэф» помог провести и оснастить весь третий этаж учебного корпуса, а также химическую лабораторию. Сейчас идет ремонт мастерских. Руководство республики намерено способствовать развитию учебного заведения и дальше. Поэтому была достигнута еще одна договоренность.

Отрадно, что идёт поэтапное преображение города. Такие общественные пространства важны для жителей, для семейного отдыха.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров анонсировал строительство в городе нового здания садика для особенных детей. Глава региона отметил, что большой сдвиг вперед получился благодаря тому, что город стал территорией опережающего социально-экономического развития в 2019. С тех пор произошли значительные изменения. На которых город не намерен останавливаться, стремясь к новым вершинам.

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