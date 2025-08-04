В Благовещенске открылся современный ФОК «Zаряд»

В Благовещенске сегодня открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд». Участие в торжественной церемонии принял Глава Башкортостана Радий Хабиров. Новый объект включает несколько залов, бассейн, тренажерный зал и способен принимать соревнования республиканского уровня. В ФОКе будут заниматься несколькими видами спорта сотни и даже тысячи горожан. В ходе рабочей поездки руководитель республики также ознакомился с ходом благоустройства улицы, проектом строительства стадиона. А в ходе визита в многопрофильный колледж обсуждались вопросы капитального ремонта и развития учебного заведения.

Занятие спортом для жительницы Благовещенска Альбины Шишмарёвой — основа жизни. Когда она узнала, что в городе появился тренажерный зал в новом ФОКе, решила обязательно прийти с подругами.

Сегодня в Благовещенске особый день. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд». ФОК в Благовещенске был построен при поддержке компании «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном. Стоимость всех работ и оснащения — 643 млн рублей. В торжественной церемонии открытия участие принял глава республики Радий Хабиров.

Очень здорово, что дети в Благовещенске занимаются спортом. Наша цель – чтобы они становились крепкими, сильными людьми, росли настоящими людьми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в режиме видеомоста Радий Хабиров дал старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга» в Стерлитамаке. Первую партию бетона строители начали заливать в основание фундамента будущего объекта. Что касается Благовещенского ФОКа, то в главном зале будут проходить тренировки и соревнования по игровым видам спорта. Здесь же юные атлеты смогут осваивать азы скалолазания. Также есть зал для занятия борьбой. Грепплинг и панкратион пользуется популярностью у ребят. Особое внимание людям серебряного возраста.

К слову, о бассейне. Четыре дорожки по 25 метров дают возможность осваивать разные стили плавания и проводить здесь состязания. В день открытия мастер-класс для учеников спортшколы провел Олимпийский чемпион Вениамин Таянович. Он высоко оценил спортивный объект.

Рядом с ФОКом идет благоустройство улицы Советской. Благовещенск стал победителем «Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях» с проектом «Воскресенские ряды». Озеленение, обустройство мест отдыха и смотровой площадки, установка арт-объектов. Почти 140 млн рублей вкладывается из бюджетов разного уровня. В начале ноября улица обретет новый вид, подчеркивая исторический центр города.

В скором времени приступят к работе на стадионе «Машиностроитель». Проект обновления представили главе республики. Строительство будет идти за счет муниципального бюджета при поддержке компании «Полиэф». Появится футбольное поле с искусственным газоном, трибуны, раздевалки. Стадион будет работать и зимой, превращаясь в каток. Также Радий Хабиров посетил многопрофильный колледж.

Темой обсуждения стал капитальный ремонт здания и общежития. В прошлом году «Полиэф» помог провести и оснастить весь третий этаж учебного корпуса, а также химическую лабораторию. Сейчас идет ремонт мастерских. Руководство республики намерено способствовать развитию учебного заведения и дальше. Поэтому была достигнута еще одна договоренность.

Отрадно, что идёт поэтапное преображение города. Такие общественные пространства важны для жителей, для семейного отдыха. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан