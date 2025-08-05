В Белебее стартовало благоустройство бульвара

В Белебее начали благоустройство бульвара имени Марса Амирова. Как скоро жители получат пространство для отдыха, спорта и прогулок?
Шаг за шагом рабочие укладывают плитку и инженерные сети, преображая центр города. Здесь находится индустриальный колледж, несколько школ и Центральный дом культуры. Каждый день здесь проходит до 5 тыс. человек.
Этот бульвар соединяет старую и новую части города. На протяженности 500 метров ведутся ремонтные работы. Совсем скоро здесь появится современное пространство для всех жителей.
Благоустройство территории проходит в рамках программы, ставшей победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Для жителей Белебея это место имеет большое значение. Бульвар назван в честь Марса Амирова, директора завода «Автонормаль», который внёс значительный вклад в развитие города.
Сейчас идет обустройство велодорожек и монтаж освещения. Скоро здесь появится сухой фонтан. Рабочие залили основание и подготовили оборудование для управления водным объектом.
Первый этап работы будет завершен уже 31 октября, и у жителей Белебея появится пространство с зонами для комфортного отдыха и активного времяпрепровождения.