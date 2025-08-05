В Белебее стартовало благоустройство бульвара

В Белебее начали благоустройство бульвара имени Марса Амирова. Как скоро жители получат пространство для отдыха, спорта и прогулок?

Шаг за шагом рабочие укладывают плитку и инженерные сети, преображая центр города. Здесь находится индустриальный колледж, несколько школ и Центральный дом культуры. Каждый день здесь проходит до 5 тыс. человек.

Этот бульвар соединяет старую и новую части города. На протяженности 500 метров ведутся ремонтные работы. Совсем скоро здесь появится современное пространство для всех жителей.

Благоустройство территории проходит в рамках программы, ставшей победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Для жителей Белебея это место имеет большое значение. Бульвар назван в честь Марса Амирова, директора завода «Автонормаль», который внёс значительный вклад в развитие города.

Здесь будет установлен уникальный арт-объект под названием «Пуп земли», посвященный географическому положению нашего города. Айгуль Иванова, начальник отдела архитектуры администрации Белебеевского района

Сейчас идет обустройство велодорожек и монтаж освещения. Скоро здесь появится сухой фонтан. Рабочие залили основание и подготовили оборудование для управления водным объектом.

В ближайшее время также продолжим подготовку для остальных участков. Сейчас нам самое главное — завершить подготовительные работы. Рамиль Юлдашев, начальник участка