В Башкирии представили спектакль «Вальс на 2/4»

В Янауле представили драматический спектакль «Вальс на 2/4». История героев пьесы основана на реальных событиях, произошедших в августе 2015 года на Донбассе. Проект создавался при поддержке и участии ветеранов специальной военной операции.

По сюжету, тяжелораненый боец и молодая женщина из лагеря противника сталкиваются в разрушенном от бомбардировок доме. Она озлоблена и намеревается добить раненого бойца, но между противниками завязывается откровенная беседа. Со временем диалоги героев становятся не просто разговором соперников, а исповедью.