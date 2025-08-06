В Нефтекамске завершается масштабное обновление городских пространств

Уже в этом году в Нефтекамске появятся новые благоустроенные пространства. Сейчас работы идут полным ходом и близятся к завершению. Вместе с ответственными лицами объекты посетила и наша съемочная группа.

Нефтекамский дом молодежи после капремонта, как настоящий бриллиант, получит и солидное обрамление. Арт-объекты почти готовы. Вот-вот поступит брусчатка. Обновили коммуникации. Здесь появятся уютные зоны для отдыха, деревья, удобная парковка и многое другое.

Аллея по улице Ленина символизирует ось времени, которая объединяет все темы, связанные с развитием города. Она тоже меняет свой облик – это стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект масштабный и затрагивает не только пешеходную часть. Завершить работы планируется осенью этого года.

В селе Ташкиново благодаря участию в программах развития создается комфортное многофункциональное пространство для отдыха и занятий спортом для детей и взрослых. А в селе Амзя напротив дома культуры появится целый парк со своей сценой в виде ракушки.

А в Энергетике укладывают почти километр тротуара. Горожане сами выбрали, в какой именно части поселка нужно обновление. Благоустраивают не только Нефтекамск, но и другие города и районы республики. Белебей, Благовещенск, Салават, Учалы. За пять лет участия во всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды 34 проекта из Башкортостана признали лучшими. Эту тему на контроле держит глава региона.

Прошу глав муниципалитетов завершить в срок то, что вы должны. У нас большие изменения в ряде городов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан