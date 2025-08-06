В Уфе идет масштабное обновление дорог

Выбоины латают на проблемных участках дорог столицы. Чего нельзя сказать о проездах внутри дворов. На придомовой территории жильцам за рулем автомобилей приходится порой преодолевать целый квест. В некоторых местах ремонта не было уже несколько лет. Съёмочная группа БСТ проехалась по дворам Уфы, оценила размеры ям и выяснила, кто ответственен за то, чтобы их ремонтировать.

Чтобы здесь проехать, автолюбителям нужно быть максимально аккуратными. Иначе есть риск повредить днище машины. И даже если вызов срочный, карета «скорой помощи» тоже сбавляет ход до минимального, чтобы без проблем добраться до пациента.

Благодаря некоторым ямам во дворе в разрезе можно увидеть эволюцию асфальта. С момента зарождения до наших дней. Правда, такие исследования вряд ли интересуют местных жителей.

Не радуют дворовые проезды жителей домов на ул. Российской. В частности, дома № 43. Яма на яме, которые не всегда получается объезжать. Жители говорят, что обращались в разные инстанции, но результатов это не принесло.

А вот во дворе дома № 31 по ул. Новомостовой видно, что благоустройством недавно занимались. Краска на бордюрах новая, а вот ямы старые. Настолько, что по их краям уже пробивается новая жизнь. В северной части города тоже дворы не без греха. Какие-то заезды автолюбители предпочитают игнорировать и используют другие пути подъезда. Местами уже теряются следы асфальта.

Съёмочная группа БСТ доехала и до Инорса. И свернула наугад в один из дворов. Как оказалось, и здесь есть препятствия. Так что тем, кто за рулем, нужно двигаться крайне внимательно.

Как пояснили в администрации города, заезды и проезды внутри дворов — в зоне ответственности управляющих компаний, которые и должны следить за их состоянием. А вот улично-дорожную сеть содержат местные власти. В этом году они приведут в порядок 28 км. На 10 участках дорог города ремонт уже завершен.

Так латают дорогу по ул. Малая Гражданская. Отсюда проезжают автолюбители к заправке, а также машины коммунальных служб. Траффик высокий. Чтобы устранить все дефекты, уйдет 20 тонн асфальта. Трудятся сразу 10 рабочих и 3 единицы техники. После этого бригада перейдет на другие объекты.