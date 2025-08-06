В Уфе идет масштабное обновление дорог

Выбоины латают на проблемных участках дорог столицы. Чего нельзя сказать о проездах внутри дворов. На придомовой территории жильцам за рулем автомобилей приходится порой преодолевать целый квест. В некоторых местах ремонта не было уже несколько лет. Съёмочная группа БСТ проехалась по дворам Уфы, оценила размеры ям и выяснила, кто ответственен за то, чтобы их ремонтировать.
Чтобы здесь проехать, автолюбителям нужно быть максимально аккуратными. Иначе есть риск повредить днище машины. И даже если вызов срочный, карета «скорой помощи» тоже сбавляет ход до минимального, чтобы без проблем добраться до пациента.
Благодаря некоторым ямам во дворе в разрезе можно увидеть эволюцию асфальта. С момента зарождения до наших дней. Правда, такие исследования вряд ли интересуют местных жителей.
Не радуют дворовые проезды жителей домов на ул. Российской. В частности, дома № 43. Яма на яме, которые не всегда получается объезжать. Жители говорят, что обращались в разные инстанции, но результатов это не принесло.
А вот во дворе дома № 31 по ул. Новомостовой видно, что благоустройством недавно занимались. Краска на бордюрах новая, а вот ямы старые. Настолько, что по их краям уже пробивается новая жизнь. В северной части города тоже дворы не без греха. Какие-то заезды автолюбители предпочитают игнорировать и используют другие пути подъезда. Местами уже теряются следы асфальта.
Съёмочная группа БСТ доехала и до Инорса. И свернула наугад в один из дворов. Как оказалось, и здесь есть препятствия. Так что тем, кто за рулем, нужно двигаться крайне внимательно.
Как пояснили в администрации города, заезды и проезды внутри дворов — в зоне ответственности управляющих компаний, которые и должны следить за их состоянием. А вот улично-дорожную сеть содержат местные власти. В этом году они приведут в порядок 28 км. На 10 участках дорог города ремонт уже завершен.
Так латают дорогу по ул. Малая Гражданская. Отсюда проезжают автолюбители к заправке, а также машины коммунальных служб. Траффик высокий. Чтобы устранить все дефекты, уйдет 20 тонн асфальта. Трудятся сразу 10 рабочих и 3 единицы техники. После этого бригада перейдет на другие объекты.
Оставить заявку можно на интерактивной карте ямочного ремонта на сайте администрации города. Необходимо прикрепить фотографию проблемного участка, чтобы была понятна локация, заполнить информацию. И уже дальше обращение будет взято в работу и направлено для исполнения ответственным службам и организациям. По таким заявкам уже залатали более 2,5 тысяч ям. До конца благоустроительного сезона еще есть время. Поэтому не исключено, что те ямы, о которых рассказали в сюжете, всё же исчезнут. И люди с комфортом смогут ездить по своим дворам.