В Башкирии в лагере «Орлёнок» прошли пожарно-тактические учения

Двое детей остались в очаге возгорания, на место происшествия вызвали спасателей. Таков сценарий пожарно-тактических учений, которые прошли на территории оздоровительного лагеря «Орлёнок». С детьми отработали алгоритм действий при возникновении пожара.

Сотрудники пожарно-спасательной части из Тубинска продемонстрировали отдыхающим не только навыки спасения пострадавших, но и спецтехнику. Ребята примерили спецодежду, а небольшая викторина закрепила их знания правил поведения в экстремальных ситуациях.