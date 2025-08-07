В Башкирии перевернулся катер с пассажирами

В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище перевернулся катер с пассажирами. Судно буксировало надувной круг, в котором находились три человека, включая 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в 70 метрах от берега.

По данным Госкомитета республики по ЧС, при выполнении маневра катер зачерпнул воду и опрокинулся. К счастью, все пассажиры смогли самостоятельно добраться до берега, никто не пострадал.