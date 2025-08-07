В Башкирии перевернулся катер с пассажирами

В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище перевернулся катер с пассажирами. Судно буксировало надувной круг, в котором находились три человека, включая 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в 70 метрах от берега.
По данным Госкомитета республики по ЧС, при выполнении маневра катер зачерпнул воду и опрокинулся. К счастью, все пассажиры смогли самостоятельно добраться до берега, никто не пострадал.
Спасатели напоминают об основных правилах безопасности на воде:
– проверяйте плавсредство перед выходом на воду;
– убедитесь в исправности и наличии спасательных средств;
– не перегружайте лодку, соблюдайте нормы по пассажировместимости и грузоподъёмности;
– наденьте спасательные жилеты;
– избегайте резких манёвров, особенно при волнении или сильном течении.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.