В Башкирии перевернулся катер с пассажирами

В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище перевернулся катер с пассажирами. Судно буксировало надувной круг, в котором находились три человека, включая 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в 70 метрах от берега.

Фото №1 - В Башкирии перевернулся катер с пассажирами

По данным Госкомитета республики по ЧС, при выполнении маневра катер зачерпнул воду и опрокинулся. К счастью, все пассажиры смогли самостоятельно добраться до берега, никто не пострадал.

Спасатели напоминают об основных правилах безопасности на воде:

– проверяйте плавсредство перед выходом на воду;

– убедитесь в исправности и наличии спасательных средств;

– не перегружайте лодку, соблюдайте нормы по пассажировместимости и грузоподъёмности;

– наденьте спасательные жилеты;

– избегайте резких манёвров, особенно при волнении или сильном течении. 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Волна
Акции БСТ