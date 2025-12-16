В Башкирии перевернулся вахтовый автобус

Недалеко от Нефтекамска зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием вахтового автобуса.
Инцидент произошёл у деревни Воробьево. Вахтовый автобус двигался по маршруту Туймазы – поселок Галаново. 55-летний водитель при повороте налево не справился с управлением и допустил занос передней оси. Автобус врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся.
В момент ДТП в салоне находились 16 человек. Двум пассажирам потребовалась помощь врачей. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Фото: ГАИ РБ.