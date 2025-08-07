В Башкирии стартовали масштабные проверки водителей

Сегодня, 7 августа, инспекторы проводят рейды на 1307 км трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе, в селе Кушнаренково Кушнаренковского района и на улице Сельская Богородская в Уфе.
Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на профилактику ДТП и пресечение грубых нарушений ПДД.
Особое внимание уделяется управлению транспортными средствами без водительских прав, вождению лицами, ранее лишенными прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.