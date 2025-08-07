«Танцующего» у дерева медведя засняли в нацпарке Башкирии

В национальном парке «Башкирия» фотоловушка зафиксировала интересный момент из жизни бурого медведя. Хищник активно потирался о ствол дерева, оставляя на нем свои метки.

Как поясняют специалисты парка, такое поведение характерно для медведей в период маркировки территории. Оставленные метки служат предупреждением для других животных. По запаху и следам звери определяют, что участок занят, и избегают столкновений.

Через несколько дней после визита медведя на эту же поляну зашли лоси, но быстро покинули место, вероятно, уловив медвежий запах.