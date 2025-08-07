Фтизиопульмонологический центр в Уфе вошёл в десятку лучших в России

Республиканский фтизиопульмонологический центр вошел в десятку лучших противотуберкулезных учреждений России. Медорганизация в лидерах по количеству операций на органах грудной клетки. Это результат планомерной работы как самого центра, так и всей республики.
На хирургическом столе – пациент, у которого туберкулез. Болезнь обнаружили в правом легком. Важно вовремя остановить заболевание. Приходится прибегать к оперативному вмешательству. Но для хирургов фтизиопульмунологического центра республики такие манипуляции знакомы и хорошо отработаны.
Мощная материально-техническая база позволяет специалистам наращивать профессиональные навыки. В центре помогают и взрослым, и детям. Причем отделение для маленьких пациентов отремонтировали в числе первых по программе модернизации медучреждений Уфы. Детский корпус построили еще в 70-е годы прошлого века. Ни разу не проводился капремонт. Благодаря программе, инициированной Главой Башкортостана, вопрос решился.
Теперь в процедурный кабинет не так страшно дойти по следам зверей, а глядя на разноцветные стены, уколы переносить проще. Находясь в диспансере от нескольких месяцев до двух лет, многие дети и сами вооружаются медицинскими инструментами. Правда, игрушечными. Площадки здесь пользуются особым спросом.
На одном из оперативных совещаний правительства Радий Хабиров заявил, что для ремонта в первую очередь были выбраны самые «неухоженные» поликлиники. В программу модернизации медучреждений Уфы попали 118 медицинских объектов. До 2030 года будут обновлены 54 взрослых и 33 детских поликлиники, 25 республиканских медучреждений, стоматологических поликлиник. Общий объем финансирования за шесть лет составит 8 млрд рублей.