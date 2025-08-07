Фтизиопульмонологический центр в Уфе вошёл в десятку лучших в России

Республиканский фтизиопульмонологический центр вошел в десятку лучших противотуберкулезных учреждений России. Медорганизация в лидерах по количеству операций на органах грудной клетки. Это результат планомерной работы как самого центра, так и всей республики.

На хирургическом столе – пациент, у которого туберкулез. Болезнь обнаружили в правом легком. Важно вовремя остановить заболевание. Приходится прибегать к оперативному вмешательству. Но для хирургов фтизиопульмунологического центра республики такие манипуляции знакомы и хорошо отработаны.

Мощная материально-техническая база позволяет специалистам наращивать профессиональные навыки. В центре помогают и взрослым, и детям. Причем отделение для маленьких пациентов отремонтировали в числе первых по программе модернизации медучреждений Уфы. Детский корпус построили еще в 70-е годы прошлого века. Ни разу не проводился капремонт. Благодаря программе, инициированной Главой Башкортостана, вопрос решился.

Теперь в процедурный кабинет не так страшно дойти по следам зверей, а глядя на разноцветные стены, уколы переносить проще. Находясь в диспансере от нескольких месяцев до двух лет, многие дети и сами вооружаются медицинскими инструментами. Правда, игрушечными. Площадки здесь пользуются особым спросом.