В Башкирии пекарь запустил своё дело благодаря господдержке

В Миякинском районе Филюс Акберов здание детского сада переоборудовал в пекарню и организовал бизнес. Свою мечту бизнесмен вынашивал годами и наконец исполнил. Сегодня он снабжает свежей выпечкой по семейным рецептам не только родное село Каран-Кункас, но и соседние деревни.

Это первый шаг в приготовлении хлеба – закваску на хмелю варят сами по особой семейной рецептуре. Все своими руками. Без добавок. Из такой закваски получается ароматный и полезный хлеб. Вкус детства, говорит Филюс Акберов, именно поэтому в своей пекарне решил сделать ставку на хмельную закваску. В свое время в пекарне начинал работать водителем еще при совхозе, потом стал заведующим. Теперь пришло время взять дело в свои руки.

Здание бывшего детского сада Филюс Акберов выкупил еще в прошлом году. Благодаря господдержке приобрел оборудование, вместе с двоюродным братом сделали ремонт. Уже с февраля запустили производство, хлеб, булочки, пироги расходятся по всему Миякинскому району. Теперь Филюс Акберов печёт хлеб, как дома в детстве.

Осуществить мечту Филюса помогли субсидии от государства. В республике действуют программы, которые позволяет малому бизнесу вырасти – от идеи до полноценного производства. Помощь получают как начинающие предприниматели, так и самозанятые и малоимущие граждане.

Свежий хлеб именно этой пекарни покупают не потому, что ближе, а потому, что вкуснее. Домашняя рецептура, натуральное сырье, воздушная выпечка.