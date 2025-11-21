В Башкирии развивают животноводство благодаря прогрессивным технологиям

Первая экспортная поставка в Казахстан чистопородных животных не только с территории республики, но и из страны за последние 10 лет. Башкирские животноводы планируют отправить за рубеж 5800 голов высокопродуктивных племенных свиней. Первая партия животных уже благополучно доехала до площадки получателя. Всё это результат кропотливой работы и внедрения прогрессивных технологий в производственные процессы, считают в агрохолдинге «Таврос».

Чтобы заглянуть внутрь фермы, необязательно переступать её порог. Тем более доступ на свиноводческие комплексы ограничен. В условиях строгого санитарно-пропускного режима на помощь приходят современные технологии. Наблюдать за происходящим в онлайн-режиме помогают очки дополненной реальности. Оператор на ферме надевает на голову умное устройство, а специалист, сидя в офисном кресле, анализирует картинку.

В дальнейшем очки дополненной реальности планируется интегрировать с искусственным интеллектом. Это позволит в полностью автоматическом режиме оценивать количество и вес животных, мониторить состояние здоровья свиней и не только. Пока же умные очки больше используются для наглядности. Кстати, помогли они и во время переговоров с казахскими партнёрами, когда пришлось показать товар лицом.

Чтобы снять ограничения, компании пришлось проделать большую работу совместно с Россельхознадзором, управлением ветеринарии и Минсельхозом региона. В итоге удалось доказать, что республика благополучна по эпизоотической ситуации. Что касается самих животных, зарубежных покупателей прежде всего привлекло то, как в Башкортостане серьёзно относятся к генетике животных и как прогрессивные технологии активно внедряются в производство.