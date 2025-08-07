Жителей Башкирии вновь предупредили о магнитной буре

Завтра, 8 августа, на Земле ожидается геомагнитная буря, вызванная возмущением магнитного поля. По данным ученых Российской академии наук, она будет самой мощной за последние два месяца.

Специалисты отмечают, что для большинства людей это явление пройдет незаметно. Однако метеозависимые, особенно страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать головные боли, слабость, повышенную утомляемость и скачки артериального давления.