Жителей Башкирии вновь предупредили о магнитной буре

Завтра, 8 августа, на Земле ожидается геомагнитная буря, вызванная возмущением магнитного поля. По данным ученых Российской академии наук, она будет самой мощной за последние два месяца.

Фото №1 - Жителей Башкирии вновь предупредили о магнитной буре

Специалисты отмечают, что для большинства людей это явление пройдет незаметно. Однако метеозависимые, особенно страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать головные боли, слабость, повышенную утомляемость и скачки артериального давления.

Также возможны кратковременные перебои в работе электрооборудования и помехи в радиосвязи.

