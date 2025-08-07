В Башкирии ребенок засунул в нос таблетку

В селе Раевский Альшеевского района врачи извлекли таблетку из носового прохода маленькой девочки. Как сообщили в медучреждении, мать обратилась за помощью, заметив у ребенка проблемы с дыханием.

Выяснилось, что девочка играла с бабушкиными лекарствами. При осмотре врач обнаружил и аккуратно извлек таблетку. После процедуры медики дали родителям рекомендации по наблюдению за состоянием ребенка.

Специалисты напоминают о необходимости хранить лекарства в недоступных местах и следить за малышами. При первых признаках затрудненного дыхания нужно сразу обращаться к врачам.