В Уфе Музей Боевой Славы пополнился трофеями из зоны СВО

Республиканский музей Боевой Славы пополнился очередным трофеем из зоны СВО. Бойцы полка «Башкортостан» передали учреждению двигатель от украинского беспилотника, сбитого в ходе боевых действий.

Аппарат весом около 60 килограммов и длиной более 3 метров предназначался для ударов по тыловым объектам военной инфраструктуры, но до цели не добрался – был уничтожен нашими бойцами. Передачу трофея организовали представители Всероссийской организации «Боевое братство».