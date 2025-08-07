В Уфе Музей Боевой Славы пополнился трофеями из зоны СВО

Республиканский музей Боевой Славы пополнился очередным трофеем из зоны СВО. Бойцы полка «Башкортостан» передали учреждению двигатель от украинского беспилотника, сбитого в ходе боевых действий.
Аппарат весом около 60 килограммов и длиной более 3 метров предназначался для ударов по тыловым объектам военной инфраструктуры, но до цели не добрался – был уничтожен нашими бойцами. Передачу трофея организовали представители Всероссийской организации «Боевое братство».
Кроме того, в музей поступила и часть ускорителя от ракеты комплекса «Бук», сбитой бойцами батальона имени Шаймуратова. Военные трофеи из зоны боевых действий становятся важной частью музейной экспозиции. Они наглядно показывают, с чем сталкиваются наши солдаты на передовой.