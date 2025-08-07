Башкирии выделят 8,5 млрд рублей на строительство коммунальных сетей

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел видеозаседание с участием Главы республики Радия Хабирова, на котором обсуждались заявки регионов на получение казначейских кредитов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, речь шла о проектах по обеспечению территорий Зауфимья системами водоснабжения и водоотведения.