Башкирии выделят 8,5 млрд рублей на строительство коммунальных сетей

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел видеозаседание с участием Главы республики Радия Хабирова, на котором обсуждались заявки регионов на получение казначейских кредитов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, речь шла о проектах по обеспечению территорий Зауфимья системами водоснабжения и водоотведения.

Фото №1 - Башкирии выделят 8,5 млрд рублей на строительство коммунальных сетей

В рамках проекта предусмотрено строительство восьми инфраструктурных объектов. Это позволит обеспечить к 2040 году ввод 1,3 млн кв.м. жилья и привлечь внебюджетные средства на развитие территории.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Ввод новых инженерных сооружений улучшит качество водоснабжения для 56 тысяч жителей Зауфимья. Президиум правительственной комиссии одобрил заявку Башкирии и республика получит необходимые средства. Глава региона выразил благодарность Правительству, Минстрою России и Фонду развития территорий за поддержку.

