Десантник из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Участник специальной военной операции Руслан Юнирович Ибрагимов родился и вырос в селе Первомайский Стерлибашевского района.
После окончания местной школы и колледжа молодой человек осуществил свою мечту — попал в элитные воздушно-десантные войска. С началом спецоперации Руслан, имея за плечами более 10 лет службы, подписал контракт с Минобороны России. В составе штурмовой бригады он оказался на передовой, где проявил себя как настоящий профессионал.
За год и два месяца «за ленточкой» военнослужащий участвовал в освобождении десятков населённых пунктов, включая город Кременная.
Боевой путь Руслана отмечен четырьмя ранениями, контузией и высокой наградой — медалью «За отвагу».
Несмотря на все испытания, он продолжает выполнять свой воинский долг, оставаясь примером стойкости и героизма для земляков.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Стерлибашевские родники».