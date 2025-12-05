В Уфе прошло награждение сотрудников радио «Юлдаш»

Радио «Юлдаш» – 25 лет. Сегодня в Уфе прошла пресс-конференция в честь четвертьвекового юбилея радиостанции. Её представители рассказали, что в начале текущего года прошла выставка, посвящённая истории работы СМИ, корреспонденты и ведущие выезжали в разные концы республики со спецпроектами, проводили конкурсы и викторины с призами.