В Башкирии начнется строительство новых коммунальных объектов

Башкортостан получит федеральную поддержку для строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье. Об этом стало известно в ходе президиума Правительственной комиссии по региональному развитию России. Заседание провел заместитель Председателя Правительства страны Марат Хуснуллин. Говорили об обеспечении сетями водоснабжения и водоотведения территории Зауфимья в столице Башкортостана.

В рамках проекта предусмотрено строительство восьми инфраструктурных объектов. Это позволит обеспечить к 2040 году ввод 1,3 млн кв. м жилья и привлечь внебюджетные средства на развитие территории.

Ввод новых инженерных мощностей также улучшит качество водоснабжения для 56-ти тысяч человек, которые живут в Зауфимье. Президиум Правительственной комиссии одобрил заявку от Башкортостана. Таким образом, республика получит на реализацию проекта 8,5 млрд рублей. Руководитель региона поблагодарил Правительство России, Минстрой страны и Фонд развития территорий за поддержку. По словам экспертов, благодаря новому финансированию регион получает и новые точки роста по целому ряду направлений.