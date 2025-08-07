В Башкирии ученые наблюдают за состоянием фауны на месторождении «Салаватское»

Башкирские ученые исследовали флору и фауну на территории месторождения «Салаватское». Речь идет о редких видах растений и животных, которые нуждаются в охране. Это не первый выезд ученых. Месяц назад проходило так называемое массовое обследование, когда картировали всю территорию. Изучали флору, типы растительности, выявляли место обитания, где потенциально могли бы встретиться редкие виды. И вот на днях ученые приступили ко второму этапу, когда обследовали уже намеченные территории.

Теперь мякотница однолистная в безопасности. Ученые называют ее еще орхидеей, шутят между собой — малышка на миллион. Во время своих работ ученые исследовали практически каждый метр. Нашли четыре вида растений, занесенных в Красную книгу. Обязательно изучают популяцию редких экземпляров, сколько их, какого возраста. В зависимости от численности маркируют территорию.

Мы огораживаем площадь больше, чтобы сохранить подземные части. Если, как в случае с гудайерой ползучей, это контур, лес, который находится за спиной, то мы маркируем периметр этого леса. То есть не каждое растение, а периметр, который необходимо сохранить. Мария Лебедева, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН

Работы проводят сотрудники Южно-Уральского ботанического сада-института Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Доктор наук и три кандидата.

Компания, которая ведет геологоразведку, обратилась к нам с просьбой провести исследование на предмет редких и нуждающихся в охране видов растений и животных, в рамках договора эти работы были организованы. Василий Мартыненко, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН

Результаты этих исследований — золотой фонд республики, призванный уберечь уникальную флору. Проведение хозяйственной деятельности не повлияет на их сохранность.

Данные участки ограждены, обозначены знаками, для геологоразведочных работ они не мешают. В случае подтверждения запаса и открытия карьера, нами как ответственной компанией ООО «Салаватское» будут проведены мероприятия по транслокации растений. Алсу Мусина, ведущий специалист по связям с общественностью компании «Салаватское»