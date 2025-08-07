В Башкирии ученые наблюдают за состоянием фауны на месторождении «Салаватское»

Башкирские ученые исследовали флору и фауну на территории месторождения «Салаватское». Речь идет о редких видах растений и животных, которые нуждаются в охране. Это не первый выезд ученых. Месяц назад проходило так называемое массовое обследование, когда картировали всю территорию. Изучали флору, типы растительности, выявляли место обитания, где потенциально могли бы встретиться редкие виды. И вот на днях ученые приступили ко второму этапу, когда обследовали уже намеченные территории.
Теперь мякотница однолистная в безопасности. Ученые называют ее еще орхидеей, шутят между собой — малышка на миллион. Во время своих работ ученые исследовали практически каждый метр. Нашли четыре вида растений, занесенных в Красную книгу. Обязательно изучают популяцию редких экземпляров, сколько их, какого возраста. В зависимости от численности маркируют территорию.
Работы проводят сотрудники Южно-Уральского ботанического сада-института Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Доктор наук и три кандидата.
Результаты этих исследований — золотой фонд республики, призванный уберечь уникальную флору. Проведение хозяйственной деятельности не повлияет на их сохранность.
Поэтому даже фото на маркированных территориях сделано именно того экземпляра, который растет на месте. Все данные зафиксированы, чтобы сохранить природу республики.