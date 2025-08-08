Уфимец получил условный срок за ложное сообщение о теракте

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о терроризме.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, мужчина, действуя умышленно, из хулиганских побуждений и нарушая общественный порядок, с помощью своего телефона позвонил в службу спасения. Не имея никаких оснований о готовящемся террористическом акте, он заявил оператору, что планирует напасть на детей с ножом в торговом центре и мстит за нападение подростков.