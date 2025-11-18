Уфимец предстанет перед судом за стрельбу у ночного клуба

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Уфы. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия.
По данным СУ СКР по РБ, ночью в июне этого года нетрезвый мужчина у входа в ночной клуб в центре города вел себя агрессивно. Угрожая охране и посетителям, он направил на них травматический пистолет и произвел выстрел. Пуля пробила стеклянную дверь заведения и ранила молодого человека в затылок. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.
Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: ТГ-канал Mash.