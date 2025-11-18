Уфимец предстанет перед судом за стрельбу у ночного клуба

По данным СУ СКР по РБ, ночью в июне этого года нетрезвый мужчина у входа в ночной клуб в центре города вел себя агрессивно. Угрожая охране и посетителям, он направил на них травматический пистолет и произвел выстрел. Пуля пробила стеклянную дверь заведения и ранила молодого человека в затылок. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.