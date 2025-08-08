В Уфе завершается строительство водовода в Дёмском районе

В рамках реализации первого этапа инженерной инфраструктуры территории «Забелье» в 2021 году запущено строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Это один из стратегически важных объектов для развития инфраструктуры башкирской столицы.

В частности, в Демском районе вырастут объемы подачи воды, появится дополнительная возможность строительства нового жилья и социальных объектов. Протяженность нового водовода составляет 21 км в две ветки от микрорайона Кузнецовский затон до Демы.