В сосудистом центре Уфы внедряются рентгенэндоваскулярные методы

В Региональном сосудистом центре внедряются рентгенэндоваскулярные методы, которые не только позволяют точно диагностировать, но и эффективно лечить пациентов с сердечными заболеваниями.

По словам врачей, каждый день к ним поступают пациенты с острым коронарным синдромом, который связан с недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы из-за проблем с коронарными артериями. Это состояние угрожает жизни и требует быстрого реагирования. Поэтому в центре разработан четкий алгоритм лечения пациентов.

По статистике, около 30% пациентов, не обратившихся за помощью вовремя, умирают в течение первого года после перенесенного инфаркта. Однако если лечение начинается своевременно, смертность можно снизить на 80%. В Региональном сосудистом центре ежедневно проводятся 3-4 операции на пациентах с предынфарктными состояниями и инфарктами, что значительно повышает шансы на успешное восстановление.