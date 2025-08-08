ГАИ Башкирии предупредила автовладельцев о массовых рейдах

Анализ аварийности за последние годы показывает, что в летние выходные дни происходит наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями. Для улучшения ситуации Госавтоинспекция республики проведет масштабные профилактические мероприятия с максимальным привлечением личного состава.

По данным ведомства, особое внимание будет уделено местам массового отдыха населения, выявлению водителей в состоянии опьянения и профилактике нарушений ПДД среди несовершеннолетних.

Сегодня, 8 августа, инспекторы ДПС совместно с администрацией Октябрьского района Уфы проводят рейды в сёлах Нагаево, Жилино и Зинино.