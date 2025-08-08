Уфимцы обокрали маркетплейс на 2,2 млн рублей

В Уфе участникам преступной группы будет предъявлено обвинение в похищении товаров из пунктов выдачи заказов маркетплейса на сумму более 2,2 млн рублей.

По данным прокуратуры республики, один из обвиняемых, занимавший должность заместителя регионального руководителя крупной торговой онлайн-платформы, разработал план хищения товаров. Обладая доступом к учетным данным интернет-магазина, он получал сведения о наличии имущества и видеонаблюдении в различных пунктах выдачи в городе.

Ночью он проникал в офисы маркетплейса и похищал планшеты, смарт-часы, роботы-пылесосы, акустические системы и другие предметы бытовой техники. В одном случае он заменил 15 дорогих смарт-часов на подделки, которые ранее купил сам. Похищенное имущество он затем продавал третьим лицам. В преступную деятельность мужчина вовлек двух своих знакомых и родную сестру. В итоге общая сумма ущерба превысила 2,2 млн рублей.