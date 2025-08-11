Медбрат из Башкирии спасает раненых бойцов на СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Паук» из деревни Кутуево Учалинского района добровольно отправился в зону боевых действий в прошлом году, чтобы спасать раненых бойцов. Сейчас он проходит реабилитацию после серьезного ранения и недавно отметил свое 40-летие в кругу семьи.

Мне повезло встретить юбилей в кругу семьи и близких. Я вообще не люблю шумные праздники, а там, «за ленточкой», особенно ценишь тишину. позывной «Паук»

Срочную службу «Паук» проходил в войсках МЧС, дослужившись до старшего спасателя. Окончив Белорецкий медицинский колледж по специальности «медбрат», он работал в Уфе, затем вернулся в родные Учалы. Перепробовав разные профессии, он всегда чувствовал свое призвание помогать людям. В прошлом году, несмотря на переживания о двоих детях, он подписал контракт.

Пусть звучит пафосно, но я действительно стремлюсь быть рядом в трудную минуту с теми, кому нужна поддержка. Я понимал ясно, куда иду, осознавал все возможные тяготы и лишения. В школе нам давали азы военной подготовки, за что очень благодарен, пригодилось. позывной «Паук»

На передовой «Паук» сначала служил фельдшером, затем получил приказ организовать медпункт на передовой. Он отмечает особую опасность работы медиков, которые часто становятся мишенями для противника.

Многие спрашивают, разве дроны атакуют медиков, ведь видны красные кресты? Знаете, наши бойцы говорят: порой лучше быть штурмовиком, чем медиком. На нас ведется настоящая охота: и бомбят, и артиллерия работает. позывной «Паук»

По словам бойца, на войне нет места эмоциям. Однако холодный расчет и способность быстро принимать решения могут стать решающими в спасении жизни раненого.

Я там потерял многих... Но если человек перестает бояться — это плохой знак. Говорю как медик: такой боец не только сам может погибнуть с высокой степенью вероятности, но и товарищей подставит. позывной «Паук»

Боец отмечает, что каждый день на передовой ощущается как целый год. Однажды, когда их группу обогнал УАЗ, сразу же налетели дроны. Первый удар пришелся по машине — один боец погиб, другой получил тяжелое ранение. Они бросились на помощь и успели забрать раненого, но вскоре появился второй дрон. К счастью, рядом оказались свои, и группа успела укрыться в подвале. Едва захлопнули металлическую дверь — раздался оглушительный взрыв. Бронежилет спас бойца от серьезных повреждений — позже он самостоятельно извлек из себя шесть осколков. Вместе с бойцом по прозвищу «Малой» они пережили этот страх. Хотя «Паук» тоже получил ранения, он решил не докладывать о них — повреждения были незначительными.

Герой признается, что образы всех раненых до сих пор стоят у него перед глазами. Особенно запомнился случай с бетеу — мусульманским оберегом, который он всегда носил с собой. Однажды, повесив форму у входа в блиндаж, он стал свидетелем атаки дронов-камикадзе. БПЛА разорвали одежду в клочья, вероятно, приняв ее за человека. Боец уверен: этот оберег спас его жизнь, приняв удар на себя.

Медпомощь на войне и в мирной жизни, конечно, отличается, ведь там в основном имеешь дело с ранениями. Наша задача — стабилизировать состояние бойца, передать его эвакуационной группе или самим вывезти. В колледже нас учили, был и небольшой опыт, но основные навыки приходилось получать непосредственно в бою. Мы тоже обучаем бойцов оказывать первую помощь и себе, и товарищам. позывной «Паук»

Однажды «Паук» выносил раненого бойца с позывным «Белорус». До своих позиций оставалось всего 500-600 метров, но пострадавший не мог передвигаться самостоятельно. Три дня он пролежал в камышах - предыдущие попытки эвакуации провалились, когда другую группу медиков настиг вражеский дрон.

Несмотря на дождь и снег, «Паук» взял на себя ответственность и пошел в обход. К утру они достигли раненого, подготовив специальные носилки с одним колесом для перемещения по узким тропам. Как старший группы, боец постоянно контролировал воздушное пространство, выходя из укрытия для проверки. Во время одного из этих выходов его заметили.

«Паук» до мельчайших деталей помнит тот момент, когда над ним завис дрон. Рука потянулась к рации, но в этот миг раздался взрыв — осколки содрали кожу с пальцев. Осознание ситуации пришло мгновенно: нужно отвести угрозу от блиндажа. Боец рванул в лесную чащу, но сразу получил пулевое ранение в правую ногу. Хуже всего было то, что жгут оказался неисправным. Остановка означала верную смерть. Собрав волю в кулак, он отыскал среди высоких кустов укрытие и, прижав рану к земле, попытался остановить кровь.

Когда появился второй дрон, «Паук» мысленно простился с жизнью. Дрон сбросил гранату, но та зацепилась за ветки. Взрыв пробила его бронежилет, разорвав содержимое аптечки. Притворившись мертвым, боец затаил дыхание, и дрон улетел.

Истекая кровью, он все же дополз до блиндажа, где товарищ-медик немедленно приступил к перевязке. Диагноз оказался тяжелым: кроме многочисленных осколочных ранений спины - сквозное пулевое ранение голеностопа. В укрытии находились пятеро: трое раненых, включая «Паука». Понимая, что помощи ждать неоткуда, они решили прорываться сами. В первые сутки, превозмогая боль, прошли три километра. После короткой передышки и перевязки снова двинулись в путь — теперь уже 15 км к точке эвакуации.

Эта история — лишь один эпизод из многих, что пережил «Паук». Как и тысячи других добровольцев, он доказал: есть люди, для которых слова «долг» и «честь» - не пустой звук, а смысл жизни, ради которого не жаль отдать самое дорогое.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).