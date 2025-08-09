В Башкирии жуткая авария унесла жизни четырёх человек

Сегодня утром, 9 августа, около села Красная Башкирия Абзелиловского района произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, а ещё четверо получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

По предварительным данным, на 5 км трассы Магнитогорск — Аэропорт столкнулись автомобили «Мазда 3», за рулём которой была 55-летняя местная жительница, и «Лада Приора», управляемая 35-летним водителем из Челябинской области. В результате удара «Мазда» вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

На месте происшествия скончались водитель «Мазды» и две её пассажирки. В «Ладе» погибла 30-летняя супруга водителя. Сам водитель «Лады» и его трое детей — две девочки в возрасте 2 и 12 лет, а также 9-летний мальчик — были госпитализированы с различными травмами.

На месте работают экстренные службы, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.