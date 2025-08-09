В Башкирии двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Накануне днем в Октябрьском произошел несчастный случай с двухлетним ребенком. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, малыш выпал из окна пятого этажа. Сейчас ребенок с травмами находится в больнице.
Аналогичный случай зафиксировали в селе Чесноковка, там со второго этажа таунхауса выпал восьмилетний мальчик.
Спасатели вновь настоятельно рекомендуют устанавливать детские замки или ограничители, не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами и убирать мебель, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник.