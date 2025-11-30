В Уфе ребёнок играл у открытого окна на 5 этаже

У открытого окна на 5 этаже общежития по улице Пархоменко очевидцы заметили ребёнка. Мальчик сидел на подоконнике и играл с кошкой. Уфимцы сразу обратились в службу спасения.

Когда спасатели прибыли по указанному адресу, ребёнка на окне не было. Они поднялись к нужной квартире. Дверь была закрыта лишь на щеколду, а ребёнок находился дома один. Спасатели попросили мальчика позвонить маме, которая вышла в магазин. Женщина вернулась через 6 минут.