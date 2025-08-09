В Башкирии увеличилось число пострадавших от хлопка газа на предприятии

В Стерлитамаке сегодня утром, 9 августа, на промышленном предприятии произошел хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился на улице Технической. Возгорания после происшествия не зафиксировано.

По последним данным, количество пострадавших возросло. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, в городскую больницу госпитализированы 25 человек. На месте работают 19 бригад скорой медицинской помощи. Специальные медицинские команды, включая реаниматологов, комбустиологов и офтальмологов, выехали из Уфы на санавиации.

Кроме того, специалисты лаборатории Минэкологии республики проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе происшествия.