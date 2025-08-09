Житель Башкирии лишился автомобиля за повторное вождение в пьяном виде

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно данным прокуратуры республики, в мае этого года мужчина решил поехать на работу после вечернего застолья. На улице Тракторной в селе Чекмагуш его остановили сотрудники ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили водительских прав на 2 года. Автомобиль «Lifan» конфисковали в пользу государства.