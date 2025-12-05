Жительницу Башкирии арестовали за повторное приобретение наркотиков

В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали 26-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств.

Как сообщили в ведомстве, во время личного досмотра у девушки был обнаружен полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком.

Ранее в отношении нее уже возбуждалось уголовное дело за аналогичное преступление. Тогда она призналась, что приобретала запрещенные вещества у незнакомцев после переписки в интернете.

За повторное правонарушение возбуждено новое уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.