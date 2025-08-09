В Уфе инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома

В Уфе сотрудники ГАИ помогли роженице вовремя добраться до роддома. 1 августа инспекторы сопроводили автомобиль семьи до перинатального центра с включенными спецсигналами.

Как сообщили в медучреждении, у женщины начались стремительные роды. Без оперативной помощи дорожных полицейских семья могла не успеть доехать вовремя. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 3570 граммов, которого назвали Линар.

В семье Гайнутдиновых уже воспитываются трое детей: 12-летний Эмиль, 9-летний Эмир и 2-летний Ильнар.

Позже инспекторы посетили семью с цветами, чтобы поздравить с рождением ребенка. Администрация перинатального центра выразила благодарность инспекторам за своевременную помощь.