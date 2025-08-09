«Всё будет хорошо»: Радий Хабиров рассказал о состоянии пострадавших заводчан в Стерлитамаке

Глава Башкортостана навестил в больнице пострадавших сотрудников БСК. Сегодня утром на предприятии произошёл хлопок из-за разгерметизации технологического трубопровода. Пострадало более 38 человек, часть из них в тяжелом состоянии. Пятеро пациентов санавиацией уже доставлены в медучреждения Уфы.

Это кадры, снятые очевидцами вскоре после аварии. Трубопровод, по которому шла подача сырья, разгерметизировался. Установку как раз готовили к ремонту. На участке находилось несколько десятков сотрудников.

На место выехали около двух десятков бригад скорой помощи. В это время из Уфы в Стерлитамак уже направлялись врачи. Реаниматологи, комбустиологи и офтальмологи, так как пострадавшие получили ожоги, в том числе глаз. Пострадали 38 человек, из них госпитализированы в городскую больницу 31 сотрудник предприятия.

Глава республики во время происшествия находился в рабочей поездке в Стерлитамаке. После сообщения о случившемся Радий Хабиров выехал в больницу, куда были доставлены пострадавшие. Часть из них в тяжелом состоянии в реанимации. Некоторые были введены в медикаментозную кому.

Санитарная авиация уже эвакуировала из Стерлитамака пятерых пострадавших. Одного пациента доставили в Республиканский ожоговый центр, остальных в 21-ю городскую больницу и в клинику БГМУ.

К сожалению, есть тяжёлые больные. Практически по всем ребятам мы приняли решение. Часть пострадавших уже перевозят в Уфу – в Республиканский ожоговый центр и другие учреждения. Задача – сохранить жизнь каждому. Надеюсь, что всё будет хорошо, и они быстро пойдут на поправку. При необходимости мы готовы отправить их санавиацией в Москву. На нас уже вышел министр здравоохранения России. В целом все необходимые меры сейчас предпринимаются. Вся медицина республики готова помочь пострадавшим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ликвидации последствий принимают участие полторы сотни спасателей. На месте развернут оперативный штаб, также проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 4 передвижные лаборатории различных министерств и ведомств провели замеры на наличие опасных веществ в воздухе.