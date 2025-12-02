Радий Хабиров рассказал о главных целях визита в Ташкент

Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Ташкент для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Уже завтра запланировано пленарное заседание, после – встреча с Президентом республики совместно с правительственной делегацией нашей страны.

Как отметил Радий Хабиров, Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Башкортостана: наращиваются торгово-экономические связи, развивается промышленная кооперация. Сотрудничаем в сферах сельского хозяйства, науки, образования и многих других. Один из ключевых совместных проектов – строительство технопарка «Бекабад» в Ташкентской области.

Растёт наш товарооборот, на стартовом этапе находится строительство технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. У нас уже есть несколько потенциальных резидентов. Это позволяет говорить о выстраивании полноценных кооперационных связей. В свою очередь узбекские компании заинтересованы в реализации совместных агропромышленных проектов. В рамках визита также планируем провести переговоры с участием компаний Башкортостана, которые намерены расширять контакты с зарубежными партнёрами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
