Радий Хабиров рассказал о главных целях визита в Ташкент

Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Ташкент для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Уже завтра запланировано пленарное заседание, после – встреча с Президентом республики совместно с правительственной делегацией нашей страны.
Как отметил Радий Хабиров, Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Башкортостана: наращиваются торгово-экономические связи, развивается промышленная кооперация. Сотрудничаем в сферах сельского хозяйства, науки, образования и многих других. Один из ключевых совместных проектов – строительство технопарка «Бекабад» в Ташкентской области.