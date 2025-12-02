Радий Хабиров рассказал о главных целях визита в Ташкент

Растёт наш товарооборот, на стартовом этапе находится строительство технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. У нас уже есть несколько потенциальных резидентов. Это позволяет говорить о выстраивании полноценных кооперационных связей. В свою очередь узбекские компании заинтересованы в реализации совместных агропромышленных проектов. В рамках визита также планируем провести переговоры с участием компаний Башкортостана, которые намерены расширять контакты с зарубежными партнёрами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан