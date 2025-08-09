Радий Хабиров встретился в Стерлитамаке с семьями погибших участников СВО

В Стерлитамаке Глава Башкортостана встретился с семьями погибших участников СВО. Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова супруге Владимира Николаева и сестре Юрия Евстафьева. Бойцы награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Руководитель региона отметил, что республика своих не бросает. Семьи героев могут рассчитывать на полную поддержку по любым вопросам. Также Радий Хабиров принес родственникам погибших воинов искренние слова соболезнования.

Прежде всего к родителям и супругам погибших ребят хочу обратиться. Примите, пожалуйста, мои слова соболезнования и примите мои слова благодарности, что воспитали таких ребят.

Также в рамках рабочей поездки Глава республики принял участие в открытии Мемориального комплекса в Стерлитамаке, посвященного героям специальной военной операции. Его возвели в парке Победы. Скульптурная композиция представляет трёх участников СВО: мобилизованного, кадрового военного и добровольца. Это первый в Башкортостане крупный мемориал, посвящённый всем, кто погиб, защищая страну, тем, кто сейчас находится на передовой, и тем, кто помогает в тылу.