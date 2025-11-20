В Москве Радий Хабиров встретился со студентами из Башкирии

Глава республики назвал молодежь стратегическим резервом региона и рассказал о возможностях, которые ждут выпускников на родине. Далее встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана собрала порядка 300 обращений и предложений к руководителю региона.

Молодых людей интересовали разные темы – от мер по обеспечению устойчивости региональной экономики и до трудоустройства выпускников вузов в Башкортостане. Молодежь поблагодарила Радия Хабирова за возобновление проекта «Из Башкортостана с любовью». Он предполагает передачу посылок из дома в Москву. Эта инициатива стала важной эмоциональной поддержкой для молодых людей. На днях один из таких обозов прибыл в столицу. Он привез более 100 посылок от родителей – в основном это теплые вещи и угощения.