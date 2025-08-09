В Башкирии на «Белеш-фест» побили рекорд по весу блюда

Блюдо весом в почти четверть тонны. Такой гигантский зур-белеш испекли в Буздякском районе. Сегодня там прошел девятый фестиваль «Белеш-фест», который собрал тысячи гостей со всей республики. Фестиваль уже давно стал брендовым мероприятием региона, став в районе, по сути, вторым сабантуем.

Шестерым мужчинам не так просто вытащить из печи и поставить на стол 250-килограммовый зур-белеш. В этом году он на полцентнера тяжелее, чем в прошлом году. Шесть часов в специально построенной печи запекалось 50 кг мяса и 150 кг картошки. Вместе с тестом и луком выходит четверть тонны вкусного блюда. Разрезать гигантский белеш доверили почетным гостям. В итоге никто с площадки не ушел без угощения.

Белеш — главное блюдо на столе на семейных праздниках и при встрече гостей. Основным составляющим вкусного белеша является начинка из разных видов мяса — говядины, баранины, гусятины. У каждой хозяйки свой секрет приготовления. К слову, в разных уголках республики можно найти собрата белеша. У мордовского народа есть особый свадебный пирог, который нужно запекать с любовью.

А вот медики местной центральной районной больницы представили свой рецепт пирога, который назвали «Оздоравливающий белеш». Гостей фестиваля ждали многочисленные мастер-классы, ярмарка ремесленников и спортивные состязания. На главной сцене также наградили активистов сферы культуры, родственников участников СВО и волонтеров. «Белеш-фест» стал символом единения людей разных профессий и национальностей. А форма блюда символизирует семью.