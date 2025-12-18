В Башкирии спасли заблудившегося в лесу мужчину

Накануне в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение из Белебеевского района о мужчине, потерявшемся в лесном массиве. К счастью, пострадавшего обнаружили и эвакуировали сотрудники полиции.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала года на номер 112 поступило 275 сообщений о пропавших на территории республики. Всего в результате этих происшествий числились потерявшимися 466 человек, среди которых 49 детей.