В Башкирии скульптор создает образы из мифов в глине

Образы крылатой Хомай, воспетой недавно на весь мир группой Ay Yola, в глине. Скульптор из Башкортостана лепит фигурки персонажей башкирской мифологии. А недавно житель села Толбазы Аургазинского района решил заняться этим массово, после того как в республике впервые отметили День эпоса «Урал-Батыр».

Композицию, которая прославила группу Ay Yola на весь мир, он слышал и видел клип. Понравилось, говорит Заки Нагаев. Но идея перенести образ Хомай на глину пришла совсем не оттуда. Дочь царя птиц Самрау и Солнца из эпоса «Урал-Батыр» скульптор из Толбазов представляет в разных исполнениях. В том числе на фоне пещеры Шульган-Таш.

В творческой студии «Кирач» изготавливают сувениры с историческим и этнографическим подтекстом. В своих работах автор старается передать культуру Башкортостана, чтобы люди видели, как жили, одевались и каких традиций придерживались наши предки. О каждой работе скульптор рассказывает с любовью и особой гордостью.

Гончарное дело — труд кропотливый. Чтобы, к примеру, слепить небольшой кувшин, уходит час-полтора времени. Потом обжиг. При температуре тысяча-тысяча сто градусов изделие 10 часов находится в специальной печи. Несмотря на все трудности, род деятельности Заки Нагаев менять не хочет.

Хотя и не учился изначально на гончара. Занимается своим любимым делом около 10 лет. Приобщил заслуженный мастер народно-художественных промыслов Башкортостана к гончарному делу и своего внука.