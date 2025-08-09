В Уфе состоялся традиционный фестиваль в честь Дня физкультурника

Традиционно масштабный фестиваль ко Дню физкультурника провели в Октябрьском районе Уфы. Соревнования в парке Кашкадан стартовали с зарядки, которую провели олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, призёр Паралимпийских игр Анна Кулинич-сорокина и заслуженная артистка Республики Елена Гусарова.

С каждым разом фестиваль собирает всё больше участников. В этом году в программе соревнований появились городошный спорт, стрельба из лука и водное поло. Уже традиционно выявляли лучших в мини-футболе, баскетболе, пляжном волейболе, лёгкой атлетике, скандинавской ходьбе, армспорте, дартсе, перетягивании каната, метании ножей и ММА. Также прошли семейные старты.