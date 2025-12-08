В Уфе телебашня засветится в честь Дня Героев Отечества

В столице Башкирии завтра вечером, 9 декабря, состоится традиционная праздничная акция. Телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня Героев Отечества.

192-метровая конструкция будет освещена цветами государственного флага России. На медиафасаде башни появится тематическая надпись: «9 декабря — День Героев Отечества», изображения медалей Героя Советского Союза, Героя России, ордена Славы и ордена Святого Георгия, а также георгиевская лента, звезды и праздничный салют.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19:00 до 21:00 по местному времени.

Напомним, День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря с 2007 года. Эта памятная дата призвана объединить всю героическую историю страны — от былинных богатырей до современных защитников, напоминая о мужестве, доблести и самоотверженности ее граждан.