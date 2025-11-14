В Уфе состоялся фестиваль «Наука 0+»

В Уфе сегодня состоялся Всероссийский фестиваль «Наука 0+», который организаторы постарались сделать интересным даже для детей дошкольного возраста. Среди приглашённых гостей была и наша землячка Анжелика Парфёнова. Уроженка Стерлитамака известна тем, что участвовала в эксперименте по имитации полета на Луну. Ей пришлось пробыть в изоляции 366 дней.

Большое желание и целеустремлённость сделали своё дело. Сначала Московский авиационный институт, потом лётное училище и работа вторым пилотом гражданской авиации на Дальнем Востоке. Наконец в 2023 году Анжелика становится участником уникального космического эксперимента «Сириус-23». Команде из шести человек предстояло отправиться в Лунную миссию, тем самым пробыв целый год в изоляции.

Пока Анжелика лишь испытатель, но уже готовится к отбору в отряд космонавтов. Об уникальной программе по подготовке к дальним космическим полётам уроженка Стерлитамака рассказала участникам Всероссийского фестиваля «Наука 0+», который прошёл в стенах Межвузовского студенческого кампуса в Уфе.

Для тех, кто только собирается постичь азы науки, организаторы подготовили познавательные активности. Самая юная категория – дошколята. Для них мастер-класс провела научно-исследовательская лаборатория «Кибер-ателье».

В гости к самым маленьким зашла и участница уникального космического эксперимента «Сириус-23». А после этого Анжелика Парфёнова решила присоединиться к акции «Добрая подписка». Старт благотворительному проекту дал в 2023 году глава республики и помощник Президента России Владимир Мединский во время книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе.