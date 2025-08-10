В Стерлитамаке пострадавшим при хлопке газа выплатят до 3 млн рублей

В Стерлитамаке специальная комиссия проводит расследование инцидента на одном из промышленных предприятий. Все аварийные службы, включая МЧС, Росгвардию и медицинские бригады, оперативно прибыли на место, где был организован штаб по ликвидации последствий. Об этом 10 августа на брифинге по ЧС, возникшей на производстве АО «Башкирская содовая компания», сообщил директор по производству «Каустик» Владимир Князев.
Он отметил, что утечка не вышла за пределы предприятия и не создала угрозы для населения. В настоящее время комиссия под руководством Ростехнадзора продолжает расследование. Установка остановлена, ведутся продувочные работы. Ожидается, что к 11 августа эксперты смогут обследовать место происшествия.
Кроме того, АО «БСК» выплатит пострадавшим до 3 млн рублей.
В больнице организовано круглосуточное дежурство сотрудника для оперативного решения вопросов по обеспечению необходимыми медикаментами и оборудованием.
«Башкирская содовая компания» выражает глубокое сочувствие сотрудникам и их семьям.
Напомним, инцидент произошел утром 9 августа. После хлопка газовоздушной смеси возгорания не последовало. По данным главврача Городской клинической больницы № 1 Стерлитамака Ильшата Яппарова, пострадал 41 человек. Из них 32 человека госпитализированы в стационар. 9 пациентов направлены на амбулаторное лечение. 11 пациентов санавиацией доставлены в клинику БГМУ, РКБ имени Куватова, ГКБ №21 и ГКБ №18. С родственниками пострадавших работают психологи.
На месте происшествия работали 20 бригад СМП. Для оказания помощи были направлены бригады врачей в составе реаниматологов, офтальмологов, комбустиологов, токсикологов, хирургов. Дополнительно привлечены 50 специалистов ГКБ № 1 Стерлитамака, в том числе 20 врачей различных специальностей. Также проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками, согласована тактика лечения пациентов.
В круглосуточном режиме работает горячая линия ГКБ № 1 Стерлитамака: 8-987-25-11-622. На горячую линию уже поступило 59 звонков.
По состоянию на утро 10 августа в круглосуточном стационаре ГКБ №1 г. Стерлитамака находится 21 пациент. Из них 1 пациент – в реанимационном отделении. Остальные пациенты переведены в профильные отделения, где получают всё необходимое лечение.
По словам председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, к ликвидации последствий привлечены 155 человек и 48 единиц техники. Постоянный контроль качества воздуха осуществляют 4 передвижные лаборатории Минэкологии РБ, Госкомитета РБ по ЧС, Роспотребнадзора и предприятия. Проведено 13 замеров в разных точках города — превышений ПДК не выявлено.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела.
Руководитель республики держит ситуацию на личном контроле.
Фото: МЧС по РБ.