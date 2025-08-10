В Стерлитамаке пострадавшим при хлопке газа выплатят до 3 млн рублей

В Стерлитамаке специальная комиссия проводит расследование инцидента на одном из промышленных предприятий. Все аварийные службы, включая МЧС, Росгвардию и медицинские бригады, оперативно прибыли на место, где был организован штаб по ликвидации последствий. Об этом 10 августа на брифинге по ЧС, возникшей на производстве АО «Башкирская содовая компания», сообщил директор по производству «Каустик» Владимир Князев.

Фото №1 - В Стерлитамаке пострадавшим при хлопке газа выплатят до 3 млн рублей

В субботу, 9 августа, в 10 часов утра при подготовке к ремонтным работам на остановочный капитальный ремонт комплекса «Винилхлорид-поливинилхлорид» на производстве «Каустик» произошел инцидент. Была зафиксирована разгерметизация трубопровода с пирогазом по шву. На представленной технологической схеме обозначен узел аварийного трубопровода в виде тройника, где произошла разгерметизация. Установленные на трубопроводе и аппаратах средства противоаварийной защиты, а также сменный персонал отработали в штатном режиме. Аварийный участок был своевременно отсечен от технологической схемы, что позволило предотвратить дальнейшее выделение пирогаза в атмосферный воздух.

Владимир Князев, директор по производству «Каустик» АО «БСК»

Он отметил, что утечка не вышла за пределы предприятия и не создала угрозы для населения. В настоящее время комиссия под руководством Ростехнадзора продолжает расследование. Установка остановлена, ведутся продувочные работы. Ожидается, что к 11 августа эксперты смогут обследовать место происшествия.

Кроме того, АО «БСК» выплатит пострадавшим до 3 млн рублей.

Обязуемся оказать всю необходимую поддержку. Хочу однозначно заявить, что все пострадавшие получат полную поддержку. Компания берет на себя все расходы, связанные с лечением, реабилитацией и последующим восстановлением здоровья наших пострадавших. На данный момент все, что возможно, обеспечивается для лечения наших сотрудников.

Александр Пименов, исполнительный директор АО «БСК»

В больнице организовано круглосуточное дежурство сотрудника для оперативного решения вопросов по обеспечению необходимыми медикаментами и оборудованием.

Будет предоставлена полная компенсация, как материальная, так и моральная, а также всесторонняя поддержка семьям. С каждым пострадавшим будет разработан индивидуальный план. Мы гарантируем выплату компенсации всем пострадавшим. Сумма выплаты уже определена — до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Александр Пименов, исполнительный директор АО «БСК»

«Башкирская содовая компания» выражает глубокое сочувствие сотрудникам и их семьям. 

Мы активно и открыто сотрудничаем со всеми государственными органами, которые задействованы в расследовании причин инцидента, – МЧС, Ростехнадзором, прокуратурой и Следственным комитетом. Наша задача – максимально полно, объективно установить причины произошедшего, чтобы исключить теоретическую возможность повторения в дальнейшем. На момент происшествия цех находился в процессе подготовки к плановому остановочному капитальному ремонту. Он как раз и делается для того, чтобы провести детальное обследование всех узлов, заменить изношенные части. Усилия «БСК» направлены на ремонт и модернизацию оборудования. Ежегодно существенная сумма средств выделяется на мероприятия по поддержанию основных производственных фондов. Но химическое предприятие – это всегда объект повышенной опасности. Это очень сложное оборудование. По территории предприятия проходят сотни километров трубопроводов с агрессивными средами. На учете стоит более 120 тысяч объектов ремонта. К сожалению, этот инцидент был допущен. Но мы мобилизовали все силы, чтобы впредь этого не повторялось. Слова благодарности всем оперативным службам предприятия, города и республики. То, что все вчера слаженно отработали, – это настоящий подвиг.

Александр Пименов, исполнительный директор АО «БСК»

Напомним, инцидент произошел утром 9 августа. После хлопка газовоздушной смеси возгорания не последовало. По данным главврача Городской клинической больницы № 1 Стерлитамака Ильшата Яппарова, пострадал 41 человек. Из них 32 человека госпитализированы в стационар. 9 пациентов направлены на амбулаторное лечение. 11 пациентов санавиацией доставлены в клинику БГМУ, РКБ имени Куватова, ГКБ №21 и ГКБ №18. С родственниками пострадавших работают психологи.

На месте происшествия работали 20 бригад СМП. Для оказания помощи были направлены бригады врачей в составе реаниматологов, офтальмологов, комбустиологов, токсикологов, хирургов. Дополнительно привлечены 50 специалистов ГКБ № 1 Стерлитамака, в том числе 20 врачей различных специальностей. Также проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками, согласована тактика лечения пациентов.

В круглосуточном режиме работает горячая линия ГКБ № 1 Стерлитамака: 8-987-25-11-622. На горячую линию уже поступило 59 звонков.

По состоянию на утро 10 августа в круглосуточном стационаре ГКБ №1 г. Стерлитамака находится 21 пациент. Из них 1 пациент – в реанимационном отделении. Остальные пациенты переведены в профильные отделения, где получают всё необходимое лечение.

По словам председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, к ликвидации последствий привлечены 155 человек и 48 единиц техники. Постоянный контроль качества воздуха осуществляют 4 передвижные лаборатории Минэкологии РБ, Госкомитета РБ по ЧС, Роспотребнадзора и предприятия. Проведено 13 замеров в разных точках города — превышений ПДК не выявлено.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Руководитель республики держит ситуацию на личном контроле.

Фото: МЧС по РБ.

