В Стерлитамаке пострадавшим при хлопке газа выплатят до 3 млн рублей

Мы активно и открыто сотрудничаем со всеми государственными органами, которые задействованы в расследовании причин инцидента, – МЧС, Ростехнадзором, прокуратурой и Следственным комитетом. Наша задача – максимально полно, объективно установить причины произошедшего, чтобы исключить теоретическую возможность повторения в дальнейшем. На момент происшествия цех находился в процессе подготовки к плановому остановочному капитальному ремонту. Он как раз и делается для того, чтобы провести детальное обследование всех узлов, заменить изношенные части. Усилия «БСК» направлены на ремонт и модернизацию оборудования. Ежегодно существенная сумма средств выделяется на мероприятия по поддержанию основных производственных фондов. Но химическое предприятие – это всегда объект повышенной опасности. Это очень сложное оборудование. По территории предприятия проходят сотни километров трубопроводов с агрессивными средами. На учете стоит более 120 тысяч объектов ремонта. К сожалению, этот инцидент был допущен. Но мы мобилизовали все силы, чтобы впредь этого не повторялось. Слова благодарности всем оперативным службам предприятия, города и республики. То, что все вчера слаженно отработали, – это настоящий подвиг.

Александр Пименов, исполнительный директор АО «БСК»