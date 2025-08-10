В Башкирии густой туман стал причиной смертельного ДТП

Сегодня утром, 10 августа, в Альшеевском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, авария случилась на 85 км трассы М-5 «Урал» Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Бад Ф7» из-за густого тумана не заметил дорожные знаки о ремонте и сигналы светофора, регулирующего реверсивное движение. В результате машина съехала с моста и упала в реку.

Водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.