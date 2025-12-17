В Башкирии пьяный водитель получил 8 лет колонии за смертельное ДТП

Белорецкий межрайонный суд приговорил к 8 годам лишения свободы 29-летнего жителя села Старосубхангулово Бурзянского района, виновного в гибели пешехода. ДТП произошло 26 июня 2025 года.

По данным Объединенной пресс-службе судов РБ, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 60-летнего пешехода, двигавшегося по обочине во встречном направлении. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Несмотря на попытку подсудимого заявить в суде, что за рулем был другой человек, его вина была доказана.